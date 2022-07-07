«البيان» تُطلق دورة برامجها الجديدة لصيف 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلقت صحيفة «البيان» دورة برامجها الجديدة لموسم صيف 2022، والتي تتميز بمحتوى نوعي يركّز على البعد الاقتصادي للأخبار والتقارير والحكايات، ويستمر في تسليط الضوء على التجارب الناجحة لمشاريع الشباب الإماراتي.

كما تمنح «البيان» أيضاً متابعيها عبر سلسلة من البرامج الجديدة على مدى الأسبوع محتوى ملائماً لفصل الصيف، إذ توفّر نصائح موثوقة ومهمة لحفظ السلامة الشخصية والصحة الجسدية والسفر الآمن.

وتركز «البيان» على دعم مبادرات «مفاجآت صيف دبي» وعروضاته السخيّة بمناسبة الاحتفال بربع قرن على هذا المهرجان الصيفي الفريد باستمراريته واستدامة أهدافه ونتائجه في تنشيط السياحة الداخلية ودعم اقتصاد البلاد.

وتخصص الصحيفة عبر الأسابيع المقبلة حيّزاً واسعاً من التقارير المصوّرة التي تركز على خطط العطلات والوجهات الجاذبة للعائلات والأفراد، وتجارب السوّاح والزوّار من المقيمين، إضافة إلى العروضات القيّمة، ضمن دعمها لمبادرة #وجهات_دبي.

وتعلن «البيان» خلال الأيام المقبلة عن مسابقات على منصّاتها الرقمية تتيح من خلالها ربح جوائز قيمة تتضمّن إقامات فندقية مجانية واستمتاعاً بوجهات دبي.

برامج منوعة

وتواكب «البيان» في كلّ خططها المتعلّقة بالمحتوى، باستمرار خطط القيادة الرشيدة وتوجهات الحكومة، في التحليق إلى آفاق اقتصادية جديدة، وتوثيق الشراكات التجارية الدولية، وخوض غمار اقتصاد المستقبل والتفوق فيه، وتحقيق المراتب الأولى في الكثير من المؤشرات. ويظهر ذلك بشكل واضح في تركيز المحتوى، على غرار الموضوعات التي تمسّ الزراعة والأمن الغذائي والاستدامة.

كذلك استضافة «استوديوهات البيان»، بشكل مستمر، لأهم الخبراء الدوليين في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار، ومن أعلى المستويات، ومن مختلف الجنسيات، لتشكّل «البيان» قاعدة بيانات ومرجعية مفيدة لكل من يرغب في الحصول على المعلومة الحديثة والمفيدة عن كافة القطاعات الاقتصادية.

ويركّز برنامج «حديث الخبراء» الذي يسجّل في «استوديوهات البيان» وتبث حلقاته أسبوعياً، على عمق العلاقات التجارية الحكومية والخاصة بين دول العالم وبين السوق الإماراتي، كما يكشف عن أهم الفرص التي تنتظر المستثمرين في الأسواق الإماراتية في قطاعات مختلفة منها الطاقة والترفيه والاستدامة الغذائية، ويعرض أيضاً للتحديات التي يواجهها المستثمر المحلي في تجاربه الخارجية، كما يستضيف البرنامج دبلوماسيين ورؤساء تنفيذيين وخبراء في مختلف المجالات.

وتذهب كاميرا «البيان» إلى مزارع الإمارات على امتداد أرض الدولة، وتبيّن في برنامجها الأسبوعي «خير بلادي»، أفضل الممارسات التي يتبعها المزارع الإماراتي، موثقة الصلة بين تراث البلاد الغني بممارسات الزراعة وبين الوسائل العصرية الحديثة.

أما برنامج «هذا مشروعي» فهو إضافة جديدة إلى نهج «البيان» المستمر في إنتاج محتوى خاص يدعم الشباب الإماراتي، الذي أثمر العديد من البرامج والحملات والمبادرات خلال السنوات الماضية (رواد الأعمال، حكاية شغف، مجلس الشباب، نجم الكتابة.. إلخ). ويعرض البرنامج الجديد تجارب حية لمشاريع ذات أفكار مبتكرة ومفيدة للمجتمع.

وفي سياق موازٍ، يركّز برنامج «صحتك في الصيف» على نصائح من أطباء وخبراء، حول أفضل الممارسات التي يجب اتّباعها في هذا الموسم لضمان صحة مستدامة وطمأنينة.

وتعلن «البيان» في الفترة المقبلة عن مزيد من المبادرات والحملات.

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