عرض حصري من «دو» لكبار المواطنين والمتقاعدين

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عرضاً خاصاً بكبار المواطنين من أبناء الإمارات، تكريماً لجهودهم وعطائهم، تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات بتوفير متطلبات العيش الكريم لكبار المواطنين والمتقاعدين.

ويوفر العرض الذي صُمم خصيصاً لتلبية متطلبات هذه الفئة المهمة في المجتمع الإماراتي ومنحهم المزيد من القيمة مقابل المال، إضافة إلى مجموعة من المزايا الأخرى، لحاملي بطاقة «ذُخر» وبطاقة «بركة الدار» وبطاقات أو شهادات «متقاعد» خصماً بنسبة 50% على باقات الهاتف المتحرك للمؤسسات والباقات الحكومية القياسية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الميزات ذات القيمة المضافة والمصممة لتحسين أنماط حياة شريحة كبار المواطنين.

تم الإعلان عن هذا العرض خلال فعالية نظمتها «دو» بالشراكة مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، وبحضور عدد كبير من كبار المواطنين.

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