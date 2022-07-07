140حظيرة للأغنام بسوق المواشي في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد عبدالله خلفان الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي لـ«البيان» أن سوق الشارقة للمواشي أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة أكمل كل الاستعدادات لاستقبال الجمهور وتلبية طلباتهم في عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة وشركة «ساند» لإدارة المرافق المتكاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العامة.

وأوضح أن السوق يضم 140 حظيرة للأغنام و24 للأبقار و73 محلاً للدواجن و30 مشتلاً و44 محلاً للأعلاف و34 محلاً تجارياً متعدد الاستخدام، إضافة إلى مسجد خاص بالسوق يسع 386 مصلياً، كما يتميز المقصب بتجهيزاته العالية الكفاءة وفق أحدث التقنيات التي تستخدم في الذبح والتقطيع، مبيناً أن أسعار الذبح تبدأ من 15 درهماً للأغنام و25 درهماً للأبقار الصغيرة و40 درهماً للأبقار المتوسطة وتصل إلى 70 درهماً للأبقار والجمال الكبيرة.

طاقة

ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية للمقصب التابع للسوق تصل إلى 250 رأساً من الماشية في الساعة من خلال 3 خطوط خدمة يعمل عليها 55 قصاباً تحت إشراف 8 مراقبين واثنين من المشرفين لضمان سلاسة سير العمليات، إضافة إلى تواجد 7 أطباء بيطريين للرقابة على المقصب وحظائر الماشية.

وكذلك 55 عاملاً للحفاظ على نظافة المكان والمعدات وتسهيل عملية استلام وتسليم الأضاحي للجمهور، مبيناً أن السوق يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور خلال العيد من الـ 6 صباحاً وحى الـ 3 بعد الظهر، كما أنه يتم استقبال أضاحي الجمعيات الخيرية بعد الثالثة ظهراً.

جودة

وقال الشامسي: إنه تم زيادة عدد العاملين والمشرفين والمراقبين والأطباء البيطريين لضمان سير العمليات بسهولة وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وكذلك التعاون مع إدارة المرور بالشارقة لتنظيم حركة دخول العملاء، حيث يشهد السوق إقبالاً كبيراً من مختلف أنحاء الدولة، إضافة إلى نظام مستحدث بإرسال رسائل نصية لاستلام الأضحية.

وأضاف إن السوق يقدم خطة متكاملة لخدمة الجمهور لإنجاز متطلباتهم بسلاسة وسهولة بدءاً من دخول السوق ومروراً بشراء الأضحية، ومن ثم نقلها إلى المقصب انتهاءً باستلامها في المناطق المخصصة للانتظار، فتم عمل خيمة مؤقتة لانتظار العملاء، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

حرص

وبيّن أن إدارة السوق تحرص في كل عام على رفع مستوى وتطوير نوعية الخدمات المقدمة في السوق للتأكيد على مكانته كواحد من أهم أسواق المواشي على مستوى الدولة والمنطقة، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بقرب عيد الأضحى المبارك تم مضاعفة الجهود والخدمات المقدمة لتكون رحلة عملاء السوق سهلة وميسرة ابتداءً من اختيار الأضحية حتى استلامها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة .

والتي سوف تشرف على تنظيم الحركة المرورية خارج السوق وبلدية الشارقة التي ستكون مسؤولة عن فحص المواشي من خلال توفير كادر محترف من الأطباء البيطريين، كما ستكون هناك سيارة إسعاف للحالات الطارئة، إضافة إلى شركة «ساند» لإدارة المرافق المتكاملة التي سوف تزود السوق بعدد من العمال والمتخصصين في تنظيم الحركة الداخلية للسوق والإشراف على مختلف المواقع داخل السوق وتوجيه الزوار إلى الحظائر وخط سير المسلخ عند خروجهم، مع إلزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

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