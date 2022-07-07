«اقتصادية الشارقة»تكثف رقابتها على الأسواق

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة جهوزيتها واستعدادها الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والعمل وفق خططها لتأمين أسواق الإمارة والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية من خلال حملاتها الرقابية.

وأوضحت الدائرة أن الجولات الرقابية الميدانية المشتركة التي تنظمها الفرق الرقابية التابعة لإدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية تأتي بالتعاون والتنسيق مع شركائها في بلدية مدينة الشارقة وشركة الشارقة لإدارة الأصول.

والتي يعمل من خلالها الضباط التجاريون بشكل متواصل على تنفيذ الحملات الرقابية التي تم إعدادها وفق خطط مدروسة للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في جميع المنشآت الاقتصادية في الإمارة، حيث شملت الحملات والزيارات الرقابية التي نفذتها الدائرة جميع منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة والجمعيات والصالونات الرجالية والنسائية، وأسواق الذهب، إضافة لجميع المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد.

حقوق

وقال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في «اقتصادية الشارقة»: إن الدائرة تعمل على تنفيذ حملات رقابية وتوعوية موسعة في الإمارة على مدار العام لنشر الوعي حول حقوق وواجبات المستهلك، إضافة لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة في إطار حرصها على حماية المستهلكين، واهتمامها بسلامة أسواق الإمارة.

وأوضح أن إدارة الرقابة والحماية التجارية كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة خلال الفترة الماضية، حيث شملت الحملات عدداً من الأسواق الرئيسية لتعريف التجار والمستثمرين في منافذ البيع بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات، وتوجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين وضمان معرفة المستهلك بقيمة ونوعية السلع الاستهلاكية، مؤكداً ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء لمنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع.

سلامة

وأكد السويدي أن «اقتصادية الشارقة» تواصل تكثيف الرقابة الميدانية على المنشآت الاقتصادية المرتبط نشاطها بموسم عيد الأضحى المبارك، كسوق الجبيل وأسواق المواشي وغيرها، ومختلف الأنشطة الاقتصادية التي يكون عليها إقبال في هذا الوقت، حيث قامت الدائرة بتنظيم حملات توعوية ورقابية على مستوى الإمارة لتوعية المستهلكين والتجار بحقوقهم وواجباتهم لضمان سلامة الأسواق.

وأشار إلى أن الدائرة تنظم الحملات الرقابية في أسواق الإمارة بشكل منتظم من خلال خطة ميدانية شاملة، ينفذها على مدار العام فريق العمل المختص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية، حيث يتم تكثيف هذه الجولات خلال الأيام التي تسبق المواسم المهمة، وذلك تأكيداً على ضبط الأسواق ونشر الوعي بين التجار والمستهلكين والحد من الممارسات السلبية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز