«تعاونية الاتحاد» تطلق خصومات تزيد على 60 % على ألف سلعة استهلاكية

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت تعاونية الاتحاد عن إطلاقها حملة مخصصة لعيد الأضحى المبارك بنسبة خصم تزيد على 60 % على أكثر من ألف سلعة غذائية وغير غذائية واستهلاكية أساسية، وذلك ضمن أهدافها وحرصها على إطلاق مبادرات مجتمعية تهدف لإسعاد المستهلكين وتلبي متطلباتهم وتوفر لهم منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية، إضافة إلى دعم وخدمة جميع الفئات المجتمعية على اختلاف شرائحها.

وتفصيلاً، قال الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد: إن عروض التخفيضات الجديدة المخصصة لعيد الأضحى المبارك انطلقت يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 وتستمر حتى 16 يوليو الجاري، وتشمل تخفيضات بنسب تزيد على 60% على أكثر من ألف سلعة غذائية وغير غذائية في جميع فروع التعاونية المنتشرة بإمارة دبي وعلى منصتها ومتجرها الإلكتروني الذكية، علاوة على مبادرة تتعلق بإتاحة التوصيل لجميع الطلبات التي سيتم طلبها عن طريق المتجر الذكي خلال عيد الأضحى المبارك.

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