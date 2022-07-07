بلدية الفجيرة: خطة متكاملة لخدمة الجمهور خلال أيام العيد

المصدر: الفجيرة - البيان

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أنهت بلدية الفجيرة، استعداداتها كافة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث قامت بإعداد خطة متكاملة، في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للجمهور خلال أيام عطلة العيد، لتحقيق سعادة وراحة المواطنين والمقيمين في الإمارة.

وقال المهندس محمد سيف الأفخم – مدير عام بلدية الفجيرة: إن البلدية أنجزت كافة إجراءاتها واستعداداتها في جميع المقاصب التابعة لها في الإمارة، لاستقبال الجمهور لتلبية احتياجاتهم خلال عيد الأضحى المبارك، وكثفت أيضاً البلدية عملية الرقابة على المنشآت الصحية والغذائية، والأسواق المركزية والمحلات التجارية، والتأكد من اتباعها واستيفائها لكافة اشتراطات ومعايير الصحة العامة والسلامة الغذائية.

استعداد

كما أكد الأفخم أن مقاصب الفجيرة، على استعدادها التام خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال برنامج وخطة عمل وبطاقم بيطري كامل، حيث أنهت استعداداتها النهائية لاستقبال هذه المناسبة في كافة مقاصب الإمارة، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية، وتطوير صالات الذبح، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، وتيسير مرونة العمل في المقاصب، والتأكد من سلامة الأضاحي والذبائح المقدمة للجمهور، وللحد من الذبح العشوائي خارج المقاصب، إلى جانب التعاون مع الجمعيات الخيرية، في ما يخص استقبال وذبح الأضاحي فوق 2000 ذبيحة، حيث سيبدأ العمل أول يوم في العيد من بعد صلاة العيد مباشرة، وحتى الانتهاء من جميع الأضاحي، وفي اليوم الثاني، سيبدأ العمل من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساء، وذلك في مقاصب: الفجيرة، ومقصب الطويين، ومقصب مسافي، ومقصب قدفع.

وأضاف مدير عام بلدية الفجيرة، أن تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية والغذائية، من خلال مراقبة الأسواق.

حملات

كثفت بلدية الفجيرة حملات التنظيف في مواقع المصليات ومساجد العيد، بمختلف مناطق الإمارة، وتهيئتها لاستقبال المصلين، بإضافة إلى تنظيف شواطئ الإمارة، والمناطق التي يرتادها الجمهور خلال فترة إجازة العيد.

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