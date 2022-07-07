بلدية عجمان تكمل استعداداتها للعيد

المصدر: عجمان - البيان

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أكدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إكمال كافة التجهيزات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وستستمر الدائرة في استقبال معاملات الجمهور المتعلقة بجميع خدمات الدائرة، عبر القنوات الإلكترونية والذكية فقط، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة.

وأوضحت الدائرة أن المقصب أكمل كافة الاستعدادات للعمل خلال أيام الأضحى المبارك، حيث سيفتح أبوابه أمام الجمهور في أول أيام العيد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، وحتى الساعة الرابعة عصراً، فيما سيتواصل العمل خلال أيام العيد التالية، من السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، مبينةً أنها وفرت الأيدي العاملة المؤهلة من فنيين وعمال لخدمة المراجعين، وكذلك لفحص المعدات، والتأكد من جاهزيتها، لاستيعاب كافة أنواع الأضاحي، وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لسير العمل في المقصب.

ونوهت الدائرة بأن مقصب مصفوت، سيستقبل المتعاملين من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو وحتى يوم الاثنين الموافق 11 يوليو، من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، فيما سيستقبل مقصب المنامة المتعاملين يومي الأحد والاثنين، الموافقين لـ 10 و11 يوليو 2022، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

سوق المواشي

وبينت الدائرة أن فرق العمل تأكدت من جهوزية الشحنات الواردة لسوق المواشي، والتي طابقت معايير الاستهلاك الآدمي، وخلوها من العيوب والأمراض.

وعن كيفية استلام الأضاحي، أوضحت الدائرة أن العملية ستتم من خلال المركبات فقط، منوهةً بأنه لن يتم استلام الأضاحي من الأفراد الراجلة، ممن يقومون بعبور الساحة من سوق المواشي إلى حظيرة المقصب.

ودعت الدائرة الجمهور لذبح الأضاحي في المقصب، وعدم التعامل مع الجوالة، حيث ستعمل إدارة الرقابة والتفتيش البلدي على الرقابة على من يخالف التعليمات الصادرة بمصادرة الأضاحي المذبوحة في غير نطاق القانون، وتحرير المخالفات على من يخالف ذلك، مطالبة الجمهور بالإبلاغ عن الحالات المخالفة، عبر الإبلاغ والتواصل على الرقم المباشر 80070.

حملات تفتيش

وأعدت الدائرة خطة شاملة لتنفيذ حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والصحية، والتي يزداد الإقبال عليها خلال فترات الأعياد.

وأوضحت الدائرة، أن العمل سيستمر على مدار أيام العيد، حيث سيتم اعتماد العقود الإيجارية، من خلال نظام تصديق، لتوفير الخدمات للسكان، وإنجاز معاملاتهم في أي وقت.

وأعلنت إدارة الزراعة والحدائق، عن افتتاح كافة الحدائق والمرافق العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من الساعة 4 عصراً حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وفق مجموعة من الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية التي تشمل التباعد.

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