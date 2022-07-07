حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية في دبي

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تكثف بلدية دبي من حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية، والمطاعم ومحال بيع الحلويات والتخزين ضمن استعداداتها الخاصة بعيد الأضحى، وفي إطار التزامها بضمان سلامة الغذاء المتداول في الإمارة.

وأكدت البلدية لــ«البيان»: أنها أنهت كافة الاستعدادات اللازمة الخاصة بالزيارات الرقابية والتفتيش على المؤسسات والمنشآت الغذائية من قبل فرق التفتيش المتخصصة، وإن الحملات التفتيشية ستكون متواصلة على الأسواق ومحلات بيع الحلويات، حيث يركز مفتشو البلدية على مناطق التخزين والتحضير وأماكن التداول، والتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية في هذه المنشآت.

إضافة إلى الرقابة على سوق الخضار وسوق الأسماك وكذلك محلات بيع الحلويات والمكسرات، نظراً للإقبال الكبير الذي تشهده من قبل المستهلكين في العيد، إلى جانب منافذ البيع الصغيرة والمتوسطة، حيث يركز المفتش خلال جولاته التفقدية على مناطق التخزين والتحضير وأماكن التداول بهدف الوصول لأعلى درجات السلامة الغذائية لضمان تأمين صحة المستهلكين خلال فترة العيد، للتأكد من الالتزام بجميع الضوابط، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك وضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها.

منافذ

وأوضحت البلدية أن فريق بلدية دبي يعمل خلال العيد على فترتين يتم خلالها التفتيش على منافذ بيع المواد الغذائية والمؤسسات الغذائية، بالإضافة إلى متابعة الشحنات الغذائية وكيفية نقلها وتخزينها ضمن شروط صحيحة ودرجة تبريد عالية تضمن عدم تكاثر البكتيريا لغايات تفادي التسممات الغذائية، حيث تحرص البلدية على تكثيف الرقابة على المناطق التي تكثر بها التجمعات، ويكون المفتشون والمناوبون متواجدين على مدار الساعة، حيث سيستمر العمل خلال أيام العيد، وسيقوم المفتشون باستقبال الملاحظات أيضاً ومتابعتها والتركيز على المطاعم ومحلات بيع حلويات العيد بشكل أساسي.

دعوة

ودعت بلدية دبي الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات على المنتجات الغذائية، أو ممارسات التحضير الخاطئة من خلال التواصل مع مركز الاتصال ببلدية دبي، على الرقم 800900، على مدار 24 ساعة يومياً، وفي حال وجود أي استفسارات عن الاشتراطات الصحية المختلفة، والخاصة بسلامة الأغذية.

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