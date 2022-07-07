412 دورية و62 سيارة إسعاف و3200 رجل شرطة لتعزيز الأمن في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، أن لجنة تأمين الفعاليات، أكملت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تشمل الخطة الأمنية توفير 412 دورية أمنية، و60 رقيب سير، و29 دراجة هوائية، و62 سيارة إسعاف و10 زوارق للإنقاذ البحري، و14 زورقاً للأمن البحري، و165 مُنقذاً على الشواطئ، إضافةً إلى 3200 رجل شرطة، و650 متطوعاً، و442 مسعفاً و2400 رجل أمن من الشركات الخاصة.

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماعاً عُقد افتراضياً عن بعد، للوقوف على الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لتأمين إجازة عيد الأضحى المبارك، بمشاركة مديري مراكز الشرطة، ورؤساء الأمن في المراكز التجارية والمواقع السياحية وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات.

تبريكات

وفي بدايةً الاجتماع، رفع اللواء الغيثي أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها الطيبة.

وقال الغيثي: إن لجنة تأمين الفعاليات، أكملت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال إعدادها خطة أمنية كاملة، تشمل كافة المساجد والمُصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في دبي، ونشر دوريات مرورية ومتطوعين في كل أرجاء الإمارة، وفي المناطق الحيوية والسياحية والمراكز التجارية والأسواق المفتوحة، لضمان إجراءات الأمن والسلامة، وتحقيق انسيابية حركة المرور، وتخفيف الازدحام، من خلال العمل الجاد، والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وشركائنا في هيئة الطرق والمواصلات، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.

اتصال

وطالب اللواء الغيثي، الجمهور بالتعاون مع شرطة دبي، وأخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالإجراءات الاحترازية في الأماكن شديدة الازدحام، وعند رصد أي ملاحظة أو مخالفة الاتصال بالرقم 901، مناشداً الجمهور الالتزام بالسرعات المحددة، وألا يفسدوا فرحة العيد بالسرعات العالية، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية، مُتمنياً السلامة للجميع.

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