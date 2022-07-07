استمرار الخدمات في منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن استمرار عمل أقسام الطوارئ في مختلف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، وتوفير الخدمة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ في 8 وتستمر حتى 11 يوليو بنظام المناوبات المعتاد، كل على حسب تخصصه.

وستعمل جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في كل من إمارة دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، بالإضافة إلى مراكز خورفكان والذيد ودبا الحصن وكلباء ستعمل طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك بكامل طاقتها الطبية والتمريضية.

وثمن الدكتور عصام محمد الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، جهود الكوادر الطبية كافة، ومبادرتها إلى العمل بجهد وإخلاص خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وحرصها على توفير أعلى معايير الخدمات الصحية التي تشكل ركيزة أساسية في حماية أرواح وصحة الأفراد وضمان سلامة المجتمع، موضحاً أن المؤسسة تضع خدمة المرضى والمتعاملين في مقدمة أولوياتها، انطلاقاً من حرصها على استدامة توافر الخدمات الطبية للأفراد في جميع الأوقات والمناسبات والعطل الرسمية.

وتشمل المراكز كلاً من مركز محيصنة ومركز العوير الصحيين بدبي، وفي إمارة الشارقة مركز واسط ومركز تعزيز صحة الأسرة ومركز القرائن الصحي «مركز تقييم الحالات الإيجابية»، ومركز الذيد، ومركز اللؤلؤية ومركز دبا الحصن الصحيين، مركز كلباء الصحي «مركز تقييم الحالات الإيجابية المتعاملين»، مركز حلوان الصحي، ويعمل مركزا المدام واللؤلؤية الصحيين بنظام الاستدعاء وعلى مدى 24 ساعة.

24 ساعة

تعمل في عجمان مراكز مشيرف، والمنامة، ومزيرع الصحي، والمدينة الصحية، وفي أم القيوين مراكز الخزان وفلج المعلا والسلمة الصحية والراعفة الصحية، أما في رأس الخيمة فتعمل مراكز رأس الخيمة والمعيريض والجزيرة والرمس وكدرا وسيف بن علي والمنيعي الصحي الذي يعمل بنظام 24 ساعة، فيما تعمل مراكز المدينة الصحي وقدفع وضدنا والخليبية الصحية في الفجيرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز