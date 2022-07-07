حملة توعية لسلامة مستخدمي محطات الوقود

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة الممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، للعام الثالث حملتها الوطنية للتوعية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2022، تحت شعار «سلامتك أولويتنا».

والتي تستمر لغاية الأول من شهر سبتمبر 2022، والهادفة إلى رفع مستوى وعي مستخدمي محطات الوقود في الدولة بمؤشرات الأمان والسلامة والأساليب والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها في محطات الخدمة، وتحديداً أثناء تعبئة المركبة بالوقود، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مزودي الخدمة.

وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول رئيس فريق اللجنة المشتركة للأمن والسلامة: «تكمن أهمية الحملة في دورها بتعزيز التكامل والتنسيق الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوعية أفراد المجتمع وتعريفهم بمبادئ السلامة والوقاية من المخاطر والحوادث الناتجة عن السلوكيات الخطأ أثناء استخدام محطات تعبئة الوقود، ما يساهم في الحفاظ على حياة الإنسان الذي يعتبر أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة، ومرتكز التنمية المستدامة للخمسين عاماً المقبلة».

حرص

وأكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، الحرص على العمل التكاملي المشترك والتنسيق الفاعل بين الجهات المعنية بأمور السلامة والحماية والوقاية المدنية وفي إطار رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات حكومة الإمارات العربية المتحدة، وقال:

«حريصون على تنفيذ برامج توعية وفق خطط سنوية تهدف لتعزيز الوعي المجتمعي وتعزيز جودة الحياة والحفاظ على مسيرة وسمعة الإمارات الريادية في مجالات الأمن والحماية وتصدرها لمؤشرات التنافسية».

كما قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «نتطلع إلى التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة الدفاع المدني للمرة الثالثة على التوالي في حملة السلامة في محطات الوقود في الصيف، والتي تأتي في إطار التزام أدنوك للتوزيع بسياسة الصحة والسلامة والبيئة بنسبة 100%».

وقال علي خليفة الشامسي، المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات): إن الالتزام بتطبيق أعلى مستويات الصحة والسلامة والبيئة وفقاً لأحدث المعايير العالمية، يأتي على رأس أولوياتنا، ويمثل ثقافة مؤسسية راسخة في «إمارات»، لضمان بيئة عمل سليمة وآمنة للعاملين والمتعاملين وحمايتهم من المخاطر.

من جانبه، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «نؤمن في مجموعة «اينوك» بأن مسؤولية السلامة في محطات الوقود تقع على عاتق كل من شركات النفط والعملاء معاً، ولذلك نحرص كل عام على المشاركة في حملات التوعية هذه لما لها من أثرٍ بالغ في توعية أفراد المجتمع كافة بالممارسات الصحيحة للتزود بالوقود في محطات الخدمة».

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