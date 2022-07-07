«كهرباء دبي» تحقق 98.1 % في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

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حققت هيئة كهرباء ومياه دبي نسبة 98.1% في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي، الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية، وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2022. وكانت الهيئة قد حققت المركز الأول في مؤشر السعادة اللحظي، الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية للسنوات الخمس الأخيرة بين الجهات الحكومية الكبيرة.

وفي عام 2021 حصلت الهيئة على أكثر من 665 ألف صوت من المتعاملين على جميع القنوات، محققة نتيجة 97.9% مقارنة بـ96.3% في عام 2020، ومتصدرة بذلك المرتبة الأولى بين جميع الجهات التي تتبنى مؤشر السعادة اللحظي. كما حققت الهيئة أكثر من 90% في دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي، التي يجريها برنامج دبي للتميز الحكومي لعام 2021.

وتوفر الهيئة جميع خدماتها على مدار الساعة عبر العديد من القنوات والمنصات الرقمية، حيث يتوفر مؤشر السعادة اللحظي على جميع قنوات الهيئة التي تشمل موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكي ومراكز إسعاد المتعاملين ذاتية الخدمة. كما يتوفر مؤشر السعادة اللحظي على جميع خدمات المتعاملين وخدمات المقاولين والاستشاريين الفنية.

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث نعتمد أفضل الممارسات العالمية لتوفير أرقى الخدمات الحكومية المتميزة.

وقد تبنّت الهيئة هدفاً أساسياً ضمن خريطتها الاستراتيجية، يُعنى مباشرةً بإسعاد الفئات المعنية وتوفير تجربة سلسة وفريدة من نوعها، ونقوم بشكل يومي برصد مستوى سعادة المتعاملين عن الخدمات الحكومية، حيث وضعنا آليات عمل ومتابعة حثيثة لقياس حي ومباشر ومستمر لتجربة المتعامل بهدف تعزيز سعادة المواطنين والمقيمين والزوار. ونعمل ضمن إطار عمل متكامل يضمن التحسين المستمر حتى باتت الهيئة مرجعاً لأفضل الممارسات في مجال إسعاد المتعاملين والمجتمع».

دور

وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة تضطلع بدور ريادي في تطبيق مؤشر السعادة اللحظي بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، حيث تحرص على توظيف آليات متابعة القياس بشكل منهجي، وتستعين بالنتائج في عملية تطوير الخدمات والقنوات، وتعزيز تجربة المتعامل، وفق آليات متطورة للتواصل مع المتعاملين للوقوف على آرائهم والاستفادة منها في المراجعة الدورية لمصفوفة الخدمات ورسم تجربة المتعامل، فضلاً عن توظيف أنظمة متابعة الجودة في تقديم الخدمات وفق ميثاق المتعامل ودليل الخدمات، واعتماد استراتيجية واضحة في إدارة قنوات الخدمة. كما تحرص الهيئة على الاستماع إلى أفكار وملاحظات المتعاملين والمجتمع بشكل عام والتعرف إلى احتياجاتهم لمساعدتها في تطوير مبادرات مبتكرة.

ريادة

حققت «كهرباء دبي» عام 2021، وللسنة الثالثة على التوالي المركز الأول عالمياً في تطبيقها متطلبات شهادة المواصفة العالمية في تجربة المتعاملين «ICXS» بتحديثها الجديد «ICXS2019»، والتي يقدمها «المعهد الدولي لتجربة المتعاملين»، بإحرازها نتيجة 100% ضمن منظومة التقييم الخاصة بالشهادة، والتي تعد الأعلى عالمياً في تاريخ المواصفة بنسختها المحدثة.

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