ربط مباني «أدنوك للتوزيع» بنظام «حصّنتك» للإنذار المبكر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الهيئة العامة للدفاع المدني، عن ربط جميع المباني التابعة لشركة أدنوك للتوزيع بنظام «حصنتك» للإنذار المبكر المدمج مع الهيئة، وبما يتماشى مع اتفاقية «إنجازات»، وهي شركة إماراتية متخصصة في مجال التحول الرقمي.

ويهدف تصميم نظام «حصنتك»، وهو المبادرة الاستراتيجية التي تجمع بين القطاعين العام والخاص وممثَّلين بوزارة الداخلية الإماراتية و«إنجازات»، إلى رفع مستوى كفاءة الخدمات المتعلقة بالاستجابة لحالات الحرائق الطارئة وأنظمة إنذارات السلامة من خلال تطوير نظام ذكي ومتقدم يساهم في تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستجابة، ويعزز فعالية التعامل مع الحالات الطارئة في جميع أنحاء الدولة، ما يقلل من حدوث الخسائر في الأرواح والممتلكات.

تواصل

وأكّد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع التزام الشركة بمعايير الأمان اللازمة في الدولة، وسعيها الدائم إلى توفير بيئة عمل وجو إيجابي وفعال يساهم في تعزيز وضمان صحة وسلامة العاملين والعملاء، إضافة إلى تحسين حفظ الموارد الطبيعية وإدارتها تماشياً مع سياسة أدنوك للحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة بنسبة 100%.

من جانبه قال أيمن السبيعي، مدير عام شركة حصنتك للمباني والمنشآت: «تعتبر مبادرة حصنتك من أولى الخدمات الاتحادية المتخصصة بالاستجابة للطوارئ والحرائق على مستوى العالم؛ حيث تم إعداد هذه المبادرة لحماية الأرواح والممتلكات، إلى جانب دورها الحيوي في المباني والمنشآت الحيوية لضمان سلامة مبانيها ومرتاديها».

إنذارات

أوضحت الهيئة العامة للدفاع المدني أنه سيقوم نظام «حصنتك» في أدنوك للتوزيع بإرسال الإنذارات لمركز قيادة الدفاع المدني في الوقت الفعلي، وذلك في حال حدوث حريق، حيث سيقوم مركز القيادة بالتواصل مع فريق إدارة المرافق في أدنوك للتأكد ما إذا كانت إشارات الإنذار صحيحة أم خاطئة ليقوم فريق إدارة المرافق بالتأكد من تلك الإشعارات وإصلاح أجهزة الإنذار في حال خطئها، أما في حال وجود حريق في أحد المباني فسيقوم فريق الدفاع المدني بالاستجابة بشكل فوري.

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