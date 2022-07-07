محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان رئيسي ملاوي والقمر المتحدة بذكرى استقلال بلادهما

المصدر: (أبوظبي - وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الدكتور لازاروس ماكارثي تشاكويرا رئيس جمهورية ملاوي وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث سموه برقية تهنئة إلى عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة إلى الدكتور لازاروس ماكارثي تشاكويرا.

كما بعث سموه برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عثمان غزالي.

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