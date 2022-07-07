منصور بن زايد يتلقى رسالة خطية من وزير ديوان البلاط السلطاني

المصدر: أبوظبي ـ وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة أمس في قصر الوطن الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة.

وتسلم سموه من السفير رسالة خطية من خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان رئيس الجانب العماني في اللجنة العليا الإماراتية العمانية المشتركة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

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