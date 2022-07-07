«أبوظبي للتقاعد»: 204000 معاملة منجزة في 2021

المصدر: (أبوظبي - منى خليفة)

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أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن نجاحه في إنجاز 204.201 معاملة خلال العام الماضي، تلقاها عبر مختلف قنوات الصندوق المعتمدة، وذلك عبر خدماته المباشرة أو عبر قنواته الرقمية، والتي يقدم من خلالها 21 خدمة إلكترونية، بالإضافة إلى 15 خدمة عبر تطبيق الهاتف الذكي.

وأكد الصندوق حرصه في التحسين الدائم لمستوى خدماته، ومراقبتها عبر مجموعة من مؤشرات الأداء التي تُعلن نتائجها بحضور أفراد فريق العمل، لتحفيز الجميع على تحقيق نتائج أفضل، حتى ينجح الصندوق في تحقيق رؤيته الهادفة إلى تقديم خدمات تقاعدية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، كما يضع الصندوق آلية ربط واضحة للمؤشرات الاستراتيجية بالمؤشرات التشغيلية، وتحرص الإدارة العليا للصندوق على الاجتماع بمالكي الأولويات ومسؤولي المؤشرات الاستراتيجية دورياً لمراجعة النتائج والوقوف على التحديات ومواطن التحسين.

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