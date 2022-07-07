توزيع 40 ألف وجبة على روح الشيخ زايد بالمدينة المنورة

المصدر: المدينة المنورة - وام

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وزع مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات 40 ألف وجبة من الطعام على ضيوف الرحمن في المدينة المنورة، وذلك على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وسيعمل فريق عمل مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات على استمرار توزيع وجبات الطعام في المشاعر المقدسة، بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، أنه يتم حفظ وتسليم الوجبات، التي تتميز بقيمتها الغذائية تحت إشراف لجنة متخصصة من المكتب، مشيراً إلى أنه ‏روعي ضمان توصيل الوجبات للحجاج من دون عناء من خلال طريقة توزيع الوجبات.

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