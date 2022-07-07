فريق الوعظ والاستفسارات الشرعية يستعرض تجهيزاته لخدمة حجاج الوطن

المصدر: مكة المكرمة - وام

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‏استعرض فريق الوعظ والاستفسارات الشرعية بمكتب شؤون الحجاج، مع وعاظ الحملات الإماراتية، برامجه وخدماته خلال موسم الحج، بهدف الاستعداد لخدمة حجاج الوطن.

‏وتطرق الفريق - خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المكتب أمس - إلى أهم البرامج الوعظية خلال موسم الحج، والأمور التي يجب اتباعها في المشاعر.

ويقوم فريق الوعظ والاستفسارات الشرعية بدور كبير يسهم من خلاله في ضمان وصول التوعية الدينية وفق أعلى معايير التوعية إلى جميع حجاج الدولة من خلال نخبة من الوعاظ والمفتين بما يضمن أداء الحجاج لمناسكهم.

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون الحجاج، إن المكتب يعمل بدعم من القيادة الرشيدة وجهود السعودية ضمن مهامه على توعية حجاج الدولة لأداء المناسك بالشكل الصحيح ضمن برامج وضعها فريق الوعظ والاستفسارات الشرعية في المشاعر المقدسة لتزويد الحجاج بكل ما يحتاجونه من المعلومات الدينية والاستفسارات الشرعية.

بالإضافة إلى برامج وعظية خاصة للنساء تقدمها ثلة من كبار الواعظات المتميزات في الدولة.

وأوضح أن الفريق يعمل على إعداد خطة وعظية موحدة لجميع الوعاظ تتضمن العديد من البرامج والفعاليات الدينية، كالمحاضرات الوعظية والندوات التوعوية والدروس الفقهية، وإعداد لوحات توعوية في الأماكن المخصصة لمخيمات حجاج الدولة بهدف إيصال المعلومات والإرشادات الفقهية للحاج أثناء تواجده في المشاعر المقدسة.

كما أرسل الفريق رسائل نصية لحجاج الدولة قبل قدومهم لتهيئتهم وتثقيفهم بخطوات أداء النسك خلال الحج، بالإضافة إلى تفعيل 5 خطوط ساخنة للإجابة عن استفسارات حجاج الدولة على مدار 24 ساعة.

وأكد الالتزام بمنهج التيسير في الفتوى، مع الرجوع إلى فريق الوعظ والاستفسارات الشرعية في بعض المسائل، كما حثّ على تفقد حاجة الحجاج من المواعظ والاستفسارات الشرعية والالتزام بالبرنامج الوعظي المحدد من قبل الفريق.

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