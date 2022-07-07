بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تقدم حزمة من المحاضرات الوعظية في مكة

المصدر: دبي - البيان

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واصلت بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي 1443هـ والتي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تقديم برامجها الدينية والتثقيفية لحجاج بيت الله الحرام منذ أن وطأت الأراضي المقدسة في كل من المدينة المنورة وحتى وصولها مكة المكرمة في الرابع من ذو الحجة 1443هـ.

وقال مروان الشحي المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون القانونية، رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي: بداية نطمئن أهالينا وأهالي حجاج دبي أن جميع حجاج دبي بخير وسلامة وعافية بحمد من الله وفضله، وأن البعثة تحظى بمتابعة حثيثة من الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وإصدار توجيهاته يومياً بتسخير جميع الإمكانيات لراحة حجاج بيت الله الحرام حتى الانتهاء من أداء كل مناسك وشعائر الحج.

وأشار الشحي إلى أن البعثة تقدم حزمة من الدروس والمحاضرات الوعظية يلقيها كل من الشيخ خالد إسماعيل والشيخ عبدالله موسى من وعاظ الدائرة، وتأتي المحاضرات في إطار حرص البعثة على زيادة الوعي بمناسك الحج وتهيئة الحجاج لأداء الفريضة.

وتتناول المحاضرات شرح مناسك الحج وفضائل الحج والعشر الأولى من شهر ذي الحجة وفضل صيام يوم عرفة وأهميته والاجتهاد فيه والوقوف بعرفة وأنه ركن الحج الأعظم، وكيفية أداء النسك في كل من منى ومزدلفة وعرفة ورمي الجمرات والطواف وشعائر الحج.

مشاعر

وأضاف الشحي إن البعثة ستظل في رحاب مكة المكرمة حتى يوم غدٍ الخميس 8 من ذو الحجة ثم تنطلق لأداء المشاعر والنسك متجهة إلى منى.

جدير بالذكر أن بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وتضم البعثة الرسمية للحج عدد 70 حاجاً من موظفي حكومة دبي وممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

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