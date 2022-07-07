تكريم الفائزين في «تحدّي البطاريات»

المصدر: (الشارقة - وام )

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كرّمت «بيئة للتعليم» - التابعة لمجموعة بيئة، الشركة الرائدة في مجال التثقيف البيئي على مستوى المنطقة - عدداً من المدارس الفائزة في الدورة الثالثة من مسابقة «تحدّي البطاريات الكبير» وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل ترسيخ الاستدامة لتكون جزءاً من ثقافة وتكوين الأجيال الناشئة.

وحققت المدرسة الهندية الدولية في الشارقة المركز الأول حيث جمعت 501 كيلوجرام من البطاريات المستعملة، فيما جاء في المركز الثاني مدرسة الخليج الآسيوية الانجليزية جامعة 260.6 كيلوجراماً واحتلت روضة القرائن في الشارقة المركز الثالث من خلال جمعها 155 كيلوجراماً من البطاريات المستعملة.

وشهدت دورة هذا العام أكبر مشاركة في تاريخ المسابقة حيث انضم إليها أكثر 160 مدرسة من مختلف إمارات الدولة وتمكنت المدارس من جمع أكثر من 2000 كيلوجرام من البطاريات المستعملة.

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