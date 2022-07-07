«موارد دبي» و«الاتحادية للموارد البشرية» تبحثان التعاون وتبادل الخبرات

المصدر: دبي - البيان

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بحث عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، العديد من المواضيع، التي تهم العنصر البشري في دولة الإمارات، وذلك خلال زيارة الفلاسي على رأس وفد من الدائرة لمقر الهيئة في دبي.

وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين من الجانبين، سبل التعاون المشترك بهدف الارتقاء بالعنصر البشري في دولة الإمارات، وتبادل الخبرات في هذا المجال، خاصة المواءمة بين القوانين الاتحادية والمحلية، للوصول إلى صيغة أكثر مرونة واستباقية، والاطلاع على المشاريع الاستراتيجية للجهتين.

كما تركز النقاش خلال اللقاء حول أنظمة تدريب وتأهيل الموظفين وكيفية تلبية احتياجات الموظفين التطويرية، وتبني الذكاء الاصطناعي وطرق تسخيره لأنظمة الموارد البشرية، والدورات الاستراتيجية السابقة والمستقبلية والتوجهات الجديدة للهيئة، واستعراض تجارب الجانبين في إدارة المورد البشري وتبادل المعرفة.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على التواصل المستمر مع الجهات المعنية بالموارد البشرية في دولة الإمارات سواء الاتحادية منها أو المحلية وتبادل الخبرات والمعارف خدمة للعنصر البشري الإماراتي، والارتقاء به وتأهيله التأهيل العالي لقيادة العمل الحكومي المستقبلي.

وقال: إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعمل وفق الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، والتي تحرص على تطوير العمل الحكومي، وتعزيز مكانة المورد البشري، وتأهيل قيادات متمكنة لمواكبة التطورات المتسارعة في طبيعة العمل الحكومي، والاستفادة من نتائج الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالموارد البشرية الحكومية.

وأضاف عبد الله الفلاسي: إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تتعاون وتنسق مع جميع الجهات الحكومية بدبي لاستقطاب المواهب والكفاءات، والاستفادة منها في إدارة العمل الحكومي، ومواكبة التوجهات الحكومية المستقبلية، والتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي خاصة.

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