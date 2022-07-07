مناقصة رقمية لصيانة وإضافات لـ7 مساجد في 3 إمارات

المصدر: (دبي ــــــ أحمد يحيى)

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طرحت وزارة «الطاقة والبنية التحتية»، مناقصة عامة رقمية لصيانة وإضافات لـ7 مساجد في 3 إمارات، تشمل الفجيرة وعجمان وأم القيوين.

فيما حددت 26 يوليو الجاري، موعداً لفتح مظاريف طلبات المشاركين، بينما اشترطت الوزارة ألا تقل قيمة الضمان البنكي لهذه المناقصات عن 5% من قيمة العطاء لهذه المشروعات، وسيتم طرحها إلكترونياً عبر رابط الوزارة service.moid.gov.ae.

وتشمل المناقصات صيانة وإضافات لعدد 5 مساجد في إمارة الفجيرة، هي مسجد أبو جندل بن سهيل بمنطقة ثوبان، وصيانة جامع رفاعة بن رافع، وصيانة وإضافة لمسجد النعمان بن عمرو بالمنطقة الصناعية، فضلاً عن صيانة جامع الإمام القرطبي بدبا الفجيرة، وصيانة جامع ثابت بن خالد بمنطقة مريشيد، وفيما يخص الإمارتين الأخريين فستكون صيانة مسجد خالد بن ضاحي بمنطقة المقطع بإمارة أم القيوين، وصيانة جامع الغلا بمنطقة الروضة بإمارة عجمان.

وتعتمد الوزارة معايير استدامة عالية المواصفات خلال إنشاء مشروعاتها، وذلك للارتقاء بجودتها وصيانتها، مثل استخدام الطابوق الحراري، واستخدام وحدات سخان شمسي مركزي، ونظام تحليل الطاقة وهو برنامج يساعد على توفير الطاقة، وتقييم الأداء الخاص بالأنظمة الإلكتروميكانيكية، وتوفير ردود الفعل المطلوبة على الاستهلاك، فضلاً عن إنشاء شبكة صرف صحي تنتهي بخزانات تجميع لمياه الصرف، ومن ثم معالجتها عن طريق محطة لمعالجة المياه.

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