تعاون بين بنك دبي الإسلامي و«دبي تبادر» للاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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كشف بنك دبي الإسلامي عن مشاركته كشريك رئيسي في حملة «دبي تبادر» للاستدامة.

وتهدف المبادرة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على مستوى الإمارة مطلع هذا العام، إلى توعية المجتمع بالتغييرات اللازمة في بعض الممارسات الاستهلاكية للحد من النفايات وحماية البيئة، والاستفادة من فرصة توفير مياه شرب مجانية وآمنة في جميع أنحاء المدينة، يمكن استخدامها لقوارير إعادة التعبئة مما يساعد على تقليص استخدام قوارير المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية بنك دبي الإسلامي في مجال الاستدامة، وتجسيداً لجهوده الرامية إلى إدراج الاستدامة والمخاطر المناخية في نماذج عمله التشغيلية، في خطوة تهدف إلى الإسهام في حماية البنك وأصحاب المصلحة لديه والمجتمع ككل من أخطار بيئية أكبر، من المتوقع أن تلقي بظلالها على اقتصادات المنطقة والعالم.

وانطلاقاً من التزام إمارة دبي بالوفاء بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، عمدت «دبي تبادر» إلى تركيب نوافير مائية في الوجهات وأماكن الجذب الشهيرة في جميع أنحاء الإمارة، ونجحت المبادرة بعد 100 يوم على إطلاقها بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية، في الحد من استخدام ما يزيد على مليون من قوارير المياه البلاستيكية سعة 500 مل ذات الاستخدام الواحد، وهو دليل واضح على الأثر الإيجابي الكبير لهذه المبادرة.

وفي إطار هذه الشراكة، عمد بنك دبي الإسلامي مؤخراً إلى تركيب محطة مجانية لمياه الشرب في منطقة الخليج التجاري في دبي وذلك بهدف تشجيع ثقافة الحياة المسؤولة، والواعية بأهمية القضايا المتعلقة بالاستدامة.

نجاح

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: يعكس النجاح الكبير لحملة «دبي تبادر» الأهمية البالغة التي أولتها قيادتنا الرشيدة لوضع دبي على خارطة المدن الأكثر استدامة في العالم.

حيث بات من الضروري أن تتفهم المجتمعات الآثار السلبية للمواد البلاستيكية على البيئة. ونظراً لمكانة بنك دبي الإسلامي الرائدة في القطاع المصرفي الإماراتي، فإننا نتحمل مسؤولية التعامل بشكل استباقي مع أكثر القضايا إلحاحاً في عالمنا المتغير باستمرار.

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