شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع الإنتربول لتحديد هوية ضحايا الكوارث

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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شاركت شرطة أبوظبي في اجتماع المجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث والمؤتمر الدولي المصاحب، وذلك في المقر الرئيسي للمنظمة الشرطية الجنائية الدولية للإنتربول بمدينة ليون الفرنسية.

وقال اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية: إن الوفد شارك بورقة عمل ركزت على التعامل مع التحديات الميدانية والالتزام بإجراءات السلامة المهنية أثناء تفعيل المنظومة في الحوادث، لافتاً إلى أن المشاركة تهدف إلى تعزيز التواصل، وتبادل المعلومات والخبرات ضمن منظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث.

‏‎ وذكر العقيد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية، أن مكتب شؤون الضحايا يقدم رسالة وطنية هامة تركز على تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية وتقنيات وآليات حديثة تعمل على تسجيل البيانات الخاصة لضحايا الكوارث والأزمات، وتوفير البيانات المتعلقة بهم وتقديم خدمات الدعم والمشورة للوكالات المماثلة دولياً.

‏‎ واستعرض الرائد عادل محمد آل علي، مدير مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث، خلال الاجتماع جهود تأهيل وتدريب الفرق التخصصية على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ التمارين الأمنية المشتركة، ضمن تحقيق أولوية القيادة العامة لشرطة أبوظبي المتمثلة في الجاهزية والاستعداد، والنتائج الإيجابية المتحققة وتوقعاتها للمستقبل وفق خطط ومنهجيات دقيقة.

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