شرطة دبي و«البلدية» تطلقان «سوق العمال المجتمعي» في القوز

المصدر: دبي - البيان

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أطلق معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، مبادرة «سوق العمال المجتمعي»، الهادف إلى تحويل الأسواق بمناطق سكن العمال إلى أسواق نظامية ومناطق ترفيهية وفق الشروط والقوانين المعمول بها، وذلك بهدف توفير بدائل للأسواق غير المرخصة التي تجذب آلاف العمال، والقضاء عليها بالمنطقة، وسيتم تكرار التجربة في مناطق أخرى من الإمارة مستقبلًا بناءً على النتائج المرجوة نحو تغيير السلوك القائم.

جاء ذلك خلال الإعلان عن بدء العمل في أول سوق نظامي في منطقة القوز بجانب المنطقة العمالية، وذلك بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وخالد شريف العوضي المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة، وجابر أحمد آل علي المدير التنفيذي لقطاع المساندة، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكدت شرطة دبي أن إطلاق المبادرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يهدف إلى الحد من الممارسات السلبية وغير النظامية في المناطق العمالية. وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «إن خطوة إنشاء أسواق نظامية ومناطق ترفيهية لهذه الفئة من العمالة أمر مهم، وجاءت بعد الحملات التفتيشية التي نفذتها بلدية دبي بالتعاون مع شرطة دبي والشركاء الاستراتيجيين الآخرين باستمرار على الأسواق العشوائية، التي تبيع المنتجات الغذائية بدون ترخيص».

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