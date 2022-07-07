بلدية دبي تنظم «PMO Connection Day»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت بلدية دبي بالتعاون مع التحالف الدولي لمكاتب إدارة المشاريع «PMOGA» فعالية عالمية بعنوان «PMO Connection Day» في متحف المستقبل أمس، حيث يعد هذا التحالف أكبر منظمة عالمية للمختصين في مجال مكاتب إدارة المشاريع والوحيدة من نوعها.

ويعد الحدث الأول من نوعه محلياً وعالمياً، والذي يجمع مكاتب إدارة المشاريع والمختصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم انعكاساً لجهود بلدية دبي في دعم التميز ضمن مجال مكاتب إدارة المشاريع في الإمارة وتحقيقاً لرؤيتها في أن تكون بلدية رائدة لمدينة عالمية وانسجاماً مع توجيهات الحكومة الرشيدة في ترسيخ التنافسية العالمية في المجالات كافة.

وتهدف الفعالية إلى دعم وتشجيع تطوير مكاتب إدارة المشاريع ومؤسساتهم والعاملين فيها محلياً وإقليمياً وعالمياً وتبادل الخبرات والمعرفة مع الخبراء العالميين في هذا المجال والتعاون المشترك لإطلاق أول مركز مجتمعي احترافي لأعضاء المنظمة في دولة الإمارات «PMO Global Alliance UAE Community Hub».

جلسة

وتخللت الفعالية جلسة نقاشية بعنوان «الطريق للنجاح نحو أفضل مكتب إدارة مشاريع في العالم» بمشاركة هبة الشحي رئيس مكتب إدارة المشاريع في بلدية دبي وأمريكو بينتو رئيس ومؤسس التحالف الدولي لمكاتب إدارة المشاريع «PMOGA» .

وكريستوفر هيرنلي العضو المنتدب لشركة ميستر بلان «Meisterplan» ومازن غدير ممثل وعضو معهد إدارة المشاريع في دولة الإمارات «PMI UAE» ومدير الشراكات الاستراتيجية وإدارة العطاءات والعلاقات مع العملاء في «IQVIA» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفرح الحنبلي مدير أول في شركة إرنست ويونغ أوبي اوموريجي مدير تطوير قدرات المشاريع في مؤسسة نواة للطاقة.

وألقى أمريكو بينتو رئيس ومؤسس التحالف الدولي لمكاتب إدارة المشاريع «PMOGA» كلمة رئيسية بعنوان «ما الذي يجعل مكتب إدارة المشاريع عالمياً» تناول أبرز الممارسات التي تساعد مكاتب إدارة المشاريع على تحقيق الأهداف المرجوة للوصول إلى العالمية.

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