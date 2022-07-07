وفد أوزبكي يطلع على برامج شرطة دبي

المصدر: (دبي - البيان )

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زار وفد القيادات الحكومية الأوزبكية، القيادة العامة لشرطة دبي، للاطلاع على الممارسات والتقنيات وبرامج استشراف المستقبل والابتكار في شرطة دبي، وذلك ضمن البرنامج الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان، بهدف تأهيل جيل من قادة العمل الحكومي المستقبلي بالاعتماد على نموذج الإمارات للقيادة الحكومية.

وكان في استقبال الوفد المقدم محمد السويدي، ممثل مجلس السعادة والإيجابية، والمهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي، وعدد من القيادات الشابة من الإدارة العامة للتميز والريادة، ومختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وتأتي الزيارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء.

واطلع الوفد على التقنيات المطبقة في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، وتجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه، كالخريطة ثلاثية الأبعاد، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، والتقنيات والأدوات والوسائل التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت. كما واطلع الوفد على مختبر الابتكار في شرطة دبي، وعرض يوضح دور المختبر في دفع حركة الإبداع والابتكار الشرطي.

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