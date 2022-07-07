مجلس قيادات الشرطة بالدولة يستعرض مؤشر الشعور بالأمان

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، الاجتماع الخامس للمجلس للعام الحالي 2022، الذي عقد عن بعد أمس، بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية. وناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعماله، متخذاً القرارات الخاصة بشأنها.

واستعرض المجلس تقريراً حول مبادرة الشعور بالأمان، والتقدم المطّرد والكبير الذي حققته الدولة في مؤشر الشعور بالأمان على مؤشر «القانون والنظام العالمي»، الذي يصدر بصفة سنوية عن مؤسسة «غالوب» الأمريكية للاستشارات الإدارية، لرصد مستويات إقرار النظام العام والقانون في مختلف دول العالم، حيث حققت الدولة في العام الماضي 2021، المرتبة الأولى في العالم في مؤشر الشعور بالأمان عند التجوال ليلاً.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بجهود قيادات الشرطة في الدولة، وبما حققته من نتائج في المؤشرات الأمنية كافة، الأمر الذي أسهم في تحقيق هذه النتيجة المشرفة، مؤكداً معاليه ضرورة بذل المزيد من الجهد وتكثيف العمل للمحافظة على هذه النتيجة الإيجابية في مؤشر الشعور بالأمان.

واطلع المجلس على عدد من المبادرات والتقارير التي استعرضها قادة الشرطة وكبار الضباط خلال الاجتماع، والتي تهدف إلى رفع نسبة مؤشر الشعور بالأمان في كل المناطق بالدولة، وخفض معدل الجرائم المقلقة.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز