عبدالله بن بيه يشيد بجهود الأئمة في بريطانيا

المصدر: (لندن - وام)

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دعا معالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، الأئمة والقادة الدينيين في المملكة المتحدة إلى تجسيد قيم الرحمة، في مجتمعاتهم، اقتداءً بإمام المرسلين الذي كان رحمة للعالمين.

وقال معاليه - في كلمة ألقاها «عن بُعد» خلال مشاركته في لقاء نظمه مكتب منتدى أبوظبي للسلم في بريطانيا، ضمّ عدداً من علماء المسلمين البريطانيين وأئمة المساجد والقيادات الدينية، في العاصمة البريطانية «لندن» - إن الرحمة كلمة شاملة جامعة تتمثل في تنزل السكينة على القلوب والأمن على النفوس والخصب في العيش والتضامن والمحبّة بين البشر والقرب إلى الباري جل وعلا.

وأكد العلامة بن بيه أهمية اضطلاع أئمة المسلمين في بريطانيا بدورهم في البحث عن التوازن المنشود بين التمسّك بالخصوصية الواعية والاندماج الراشد.

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