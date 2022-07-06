الإمارات وبريطانيا تبحثان التعاون الدفاعي والعسكري

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع أمس الفريق جوي مارتن سامبسون كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها بما يعزز العمل المشترك بين البلدين.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

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