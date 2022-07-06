استعراض خطة وآلية تسكين حجاج الدولة في المشاعر المقدسة

المصدر: مكة المكرمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرض مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات مع أصحاب الحملات خطة وآلية تسكين حجاج الدولة في مختلف المشاعر المقدسة والتنسيق حول آلية حركة وتفويج الحجاج عبر وسائل النقل المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات أمس في مكة المكرمة برئاسة الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، وحضور محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف نائب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات والدكتور عمر حبتور الدرعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية، مساعد نائب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات للتثقيف والتوعية وأصحاب الحملات.

واستعرض الكعبي آلية رحلة الحجاج منذ توجههم إلى منى يوم التروية إلى الانتهاء من أداء المناسك وعودتهم إلى الدولة وأهم النقاط لتنفيذ الخطط الموضوعة بشأن التحرك بكل يسر وسلامة وتوفير وسائل الراحة والسعادة لضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج وأثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، إضافة إلى آليه دخول الحجاج إلى المشاعر المقدسة بالتنسيق مع فرق العمل المختصة.

وأكد الكعبي حرص مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتسخير كافة الإمكانيات لحجاج الدولة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز