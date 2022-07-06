«خيرية الشارقة» تدعو لدعم «وجبة إفطار يوم عرفة»

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن تنفيذ مبادرة «وجبة إفطار يوم عرفة» داعية المتبرعين إلى دعم المبادرة التي سوف تشهد توزيع 10 آلاف وجبة خلال لحظات الإفطار على العمال مع غروب شمس يوم وقفة عرفة.

وقال عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية: إن المبادرة تعبر عن مبادئ التكافل الاجتماعي الراسخة في المجتمع الإماراتي بمواطنيه ومقيميه، داعياً المتبرعين إلى دعم المبادرة كونها تأتي ضمن مشروع إطعام الطعام ولما لها من قيم جليلة، حيث تأتي في إطار إفطار الصائمين يوم وقفة عرفة من العمال ذوي الدخل المحدود.

توزيع

وأكد بن خادم أن فرق الجمعية سوف تقوم بتوزيع الوجبات التي تم التنسيق مع أحد المطاعم المتعاونة بتوفيرها وتوصليها إلى مواقع التوزيع وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى المتبرعين على ما قدموه من دعم كبير للمبادرات التي تم تنفيذها بنجاح وحققت أهدافها، متطلعاً إلى مواصلة هذا الدعم ليتواصل عطاء الجمعية وتبلغ مساعيها الخيرية.

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