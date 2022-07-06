«الإحسان الخيرية» توزع قسائم الأضاحي على الأسر المتعففة

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وزعت جمعية الإحسان الخيرية، قسائم الأضاحي على الأسر المتعففة والأيتام وذوي الدخل المحدود المسجلين لديها، وتشمل إمارات عجمان ورأس الخيمة والفجيرة، بهدف إسعاد الفئات المحتاجة ومحدودة الدخل في عيد الأضحى المبارك، لإدخال البهجة والسكينة إلى قلوبهم في هذه الأيام المباركة.

واتبعت الجمعية آلية تضمن الوصول إلى الفئات المستحقة بإرسال رسائل نصية إلى الحالات بموعد وموقع التوزيع مع تسليم الحالات كوبونات استلام موضح بها الكمية وبحسب أعداد أفرادها، كما يتم مراعاة التوزيع للحالات في مركباتهم، حرصاً من الجمعية على اتخاذ التدابير الصحية اللازمة لسلامة المستحقين.

آلية

ووضعت الجمعية آلية دقيقة لذبح ونقل وتوزيع لحوم الأضاحي وتخزينها في مخازنها، بما يتماشى مع التدابير الوقائية والاحترازية التي حددتها الجهات المختصة في الدولة.

وتعتبر الجمعية هذا المشروع الكبير مؤشراً إيجابياً يعكس الثقة التي تحظى بها من قبل المتبرعين الذين بادروا بتوكيلها عنهم في شراء أضاحيهم وذبحها وتوزيعها، مثمنة دور أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير في دعم المشروعات الإنسانية والخيرية التي تقدمها الجمعية للمجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز