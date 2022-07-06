سوق الشارقة للمواشي يستكمل استعداداته لاستقبال الجمهور

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سوق الشارقة للمواشي أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.. اكتمال جميع استعداداته لاستقبال الجمهور وتلبية طلباتهم في عيد الأضحى المبارك وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة وشركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العامة.

ويقدم سوق الشارقة للمواشي خطة متكاملة لخدمة الجمهور والتي تساعدهم لإنجاز متطلباتهم بسلاسة وسهولة بدءاً من دخول السوق ومروراً بشراء الأضحية ومن ثم نقلها إلى المقصب وانتهاء باستلامها في المناطق المخصصة للانتظار، حيث توجد خيمة مؤقتة لانتظار العملاء وعدد من الموظفين لخدمة العملاء ورجال أمن السوق مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

حرص

وقال عبد الله الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي: إن إدارة سوق المواشي حرصت على تجهيز جميع المرافق وتوفير الخدمات كافة التي يحتاجها الجمهور وزيادة عدد العاملين والمشرفين والمراقبين والأطباء البيطريين لضمان سير العمليات بسلاسة وسهولة وتقديم خدمات ذات جودة عالية، بالإضافة إلى نظام مستحدث بإرسال رسائل نصية فوراً لاستلام الأضحية.

وأضاف «لضمان سير العملية بسرعة وسهولة تم التعاون مع إدارة المرور في القيادة العامة لشرطة الشارقة لتنظيم حركة دخول العملاء من خلال بوابة الدخول، حيث يشهد السوق إقبالاً كبيراً من مختلف مناطق الدولة نظراً لمكانته وسمعته الطيبة والثقة التي رسخها مع جميع عملائها منذ افتتاحه إلى اليوم».

وأوضح أن خلال فترات الأعياد يشهد السوق إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع والعائلات التي تشرك أبناءها في اختيار الأضحية ونحن نحرص على بذل كافة الجهود الرامية إلى إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم.

طاقة

يذكر أن الطاقة الاستيعابية للمقصب التابع للسوق تصل إلى 250 رأساً من الماشية في الساعة 25 رأساً للأبقار موزعة على ثلاثة خطوط خدمة يعمل عليها 55 قصاباً تحت إشراف 8 مراقبين ومشرفين، اثنين لضمان سلاسة سير العمليات، إضافة إلى تواجد 7 أطباء بيطريين للرقابة على المقصب وحظائر الماشية وكذلك 55 عاملاً للحفاظ على نظافة المكان والمعدات وتسهيل عملية استلام وتسليم الأضاحي للجمهور.

ويفتح سوق الشارقة للمواشي أبوابه لاستقبال الجمهور لشراء وذبح المواشي خلال أيام عيد الأضحى المبارك ابتداء من 6:00 صباحاً حتى الساعة 3:00 عصراً وتحرص إدارة السوق على تلبية طلبات الجمهور بأسرع وقت ممكن ودون الإخلال بمعايير جودة الخدمة المقدمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز