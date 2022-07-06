ابتهال التميمي.. ارتقاء في إدارة المواهب البشرية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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تحدت كل العوامل الاجتماعية والعملية، والمتطلبات الدراسية والأسرية، خلال سني الدراسة، لكنها بعزيمة (بنات زايد) ودعم الأسرة أثبتت نجاحها لإيمانها أن المورد البشري هو أساس النجاح، المواطنة ابتهال جاسم محمد بالعمى التميمي نالت درجة الدكتوراه في ممارسات إدارة المواهب وكيفية إدارة مشاريعها في وزارة الداخلية من الجامعة البريطانية في دبي، والتي هدفت منها إلى بناء منظومة لإدارة الموارد البشرية والمواهب بأحدث الأساليب العلمية ووفق الممارسات العالمية التي تخدم عمليات إدارة الخدمات والموارد البشرية وتحقق أهداف المؤسسة في كل المجالات، ولسان حالها يقول من يجتهد ويتحمل الصعوبات، هو من سيجد للنجاح لذة لا تضاهى.

معيار

وأوضحت الرائد الدكتورة ابتهال التميمي لـ «البيان» أنها التحقت بالعمل الشرطي في العام 2008، فتدرجت في الوظائف إلى أن أصبحت مدير فرع الاستراتيجية والتميز بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بإدارة الشؤون المالية، ثم عضواً في معيار المواهب المحترفة في جائزة وزير الداخلية للتميز ومنتدبة في أكاديمية العلوم الشرطية لإنشاء فرع المواهب ومدرب معتمد في مجال إدارة المواهب، كما أنها ساهمت في نشر ثقافة المواهب داخل القيادة وخارجها بورش عدة، إضافة إلى أنها عضو في مجلس شباب الشارقة في مبادرة رعاية الموهوبين.

مفاهيم

وأضافت التميمي إن رسالة الدكتوراه تركز على توضيح مفاهيم الموهبة وإدارة المواهب والفرق بينها وبين إدارة الموارد البشرية، وتحدد أدوات اكتشاف المواهب لدى العاملين في المؤسسات، وما هي النماذج العلمية التي تم تصميمها من قبل الباحثين العلميين والتي تستطيع كل مؤسسة تبني المناسب لها حسب طبيعة عملها، مبينة أنها من خلال الرسالة تمكنت من دراسة مبدئية للقيادة العامة لشرطة الشارقة لتحديد ممارسات إدارة المواهب الموجودة في القيادة وكيف يتم إدارتها، ومن ثم عمل دراسة على مركز المواهب بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة خاصة إقليمية لتحليل النتائج واستنتاج أفضل الممارسات في هذا المجال، كما تم الاطلاع على أفضل النماذج العالمية التي يمكن تطبيق توصياتها محلياً من أجل إدارة المواهب البشرية بطريقة فعّالة.

محاسبة

ولفتت إلى أنها عند التحاقها بالشرطة كانت متخرجة بدرجة الدبلوم العالي في المحاسبة، ثم أكملت درجة البكالوريوس في الإرشاد والتوجيه المهني وتخرجت منه في العام 2009، ثم أكملت دراستها للحصول على درجة الماجستير التنفيذي في الإدارة الاستراتيجية وتخرجت في العام 2011، فقررت بعدها ألا تتوقف عن المسيرة العلمية، وبدأت في البحث عن شغفها، فوجدت أن إدارة المورد البشري واكتشاف المواهب هو المجال الذي تحبه، فبحثت عنه في جامعات عدة إلى أن وجدت ضالتها في الجامعة البريطانية، فالتحقت بها في برنامج إدارة المشاريع ومن ثم التخصص برسالة الدكتوراه في ممارسات إدارة المواهب وكيفية إدارة مشاريعها في وزارة الداخلية.

تحديات

وأكدت التميمي أن هناك الكثير من التحديات التي واجهتها، أبرزها التوفيق بين العمل والدراسة والأسرة إضافة إلى تحدي متطلبات البحث والامتحانات، فتغلبت عليها بتخصيص الوقت وتوظيفه بالطريقة الصحيحة، كما كان لدعم القيادة العامة لشرطة الشارقة الأثر الكبير في إكمال رسالة الدكتوراه من خلال تسهيل عملية التطبيق بالدراسة المبدئية على 54 من إدارات في القيادة.

وبينت أن الإمارات تصدرت عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، كما تبنت سياسات داعمة لتعزز التنافسية والتي توفر بيئة حاضنة لإطلاق الإبداعات والابتكار التي تعمل على دعم العقول الشابة والمواهب الواعدة، إضافة إلى الاهتمام بمواهب المورد البشري واكتشاف قدراته وتطويرها ومن ثم تمكينها، ما سيكون نتاجه إبداعات وابتكارات تطور وتعزز القيمة التنافسية المحلية والعالمية للدولة، لافتة إلى أن وراء كل امرأة ناجحة قيادة حكيمة آمنت بقدراتها ودعمت طموحها ووفرت لها كل الإمكانيات في سبيل تحقيق أحلامها، فقيادة الإمارات لم تتوان في دعم وتمكين المرأة في المجتمع الإماراتي وجعلتها أساس مسيرة التميز، فقد شجعتها لإبراز طاقاتها لتحقيق إنجازات تفخر بها دولتنا.

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