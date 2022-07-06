«طرق دبي» تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال عطلة الأضحى

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

وتؤكّد الهيئة في الوقت نفسه على الجمهور من مختلف شرائح المجتمع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وستكون مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) ومراكز إسعاد المتعاملين مغلقة خلال عيد الأضحى المبارك من الجمعة 8 يوليو 2022 إلى الإثنين 11 يوليو 2022 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022. وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول والمنارة وديرة والبرشاء والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستعمل محطات المترو كما يلي: (الجمعة 8 يوليو 2022 إلى الإثنين 11 يوليو 2022): (الجمعة والسبت) محطات الخط الأحمر والأخضر 5:00 صباحاً – 1:00 صباحاً (اليوم التالي). (الأحد) محطات الخط الأحمر والأخضر 8:00 صباحاً – 1:00 صباحاً (اليوم التالي). (الإثنين) محطات الخط الأحمر والأخضر 5:00 صباحاً – 1:00 صباحاً (اليوم التالي).

ترام دبي: (الجمعة 8 يوليو 2022 إلى الإثنين 11 يوليو 2022): (الجمعة والسبت)

6:00 صباحاً – 1:00 صباحاً (اليوم التالي) (الأحد) 6:00 صباحاً – 1:00 صباحاً (اليوم التالي). (الإثنين) 6:00 صباحاً – 1:00 صباحاً (اليوم التالي).

وستكون مواعيد عمل الحافلات العامة (باص دبي)، خلال عطلة العيد كالتالي: محطات الحافلات (الجمعة 8 يوليو 2022 إلى الإثنين 11 يوليو 2022): الإثنين إلى الخميس 4:30 صباحاً – 12:30 صباحاً (اليوم التالي) الجمعة 5:00 صباحاً – 12:30 صباحاً (اليوم التالي) السبت إلى الأحد 6:00 صباحاً – 1:00 صباحاً (اليوم التالي). وسوف تتزامن محطات الحافلات المغذية للمترو مع توقيت رحلات المترو الأولى والأخيرة.

والخطوط عبر المدن التي تعمل حالياً هي: السبخة – حتا (E16)، الغبيبة – أبوظبي (E100)، ابن بطوطة – أبوظبي (E101)، الغبيبة – العين (E201)، الاتحاد – الجبيل (الشارقة) (E303)، الغبيبة – الجبيل (الشارقة) (E306)، سيتي سنتر ديرة – الجبيل (الشارقة) (E307)، أبو هيل – الجبيل (الشارقة) (E307A)، اتصالات – مويلح (الشارقة) (E315)، الاتحاد – عجمان (E400)، اتصالات – عجمان (E411) والاتحاد – الفجيرة (E700).

وستكون مواعيد عمل وسائل النقل البحري (الجمعة 8 يوليو 2022 إلى الإثنين 11 يوليو 2022) ومنها الباص المائي كالتالي: مرسى دبي (BM1): مارينا مول - مارينا ووك 11:00 صباحاً – 11:40 مساءً. مارينا بروميناد - مارينا مول ومارينا تيراس - مارينا واك 1:55 ظهراً – 10:20 مساءً. مارينا مول - بلوواترز (BM3) 4:10 عصراً – 11:45 مساءً. التاكسي المائي: حسب الطلب 3:00 عصراً – 11:00 مساءً، ويتوجب على رواد التاكسي المائي الحجز المسبق.

فيري دبي: الغبيبة – مارينا مول و(بالعكس) (FR1) 1:00 ظهراً و6:00 مساءً، قناة دبي المائية – الغبيبة 2:20 ظهراً و7:20 مساءً، قناة دبي المائية – مارينا مول 1:50 ظهراً و6:50 مساءً، بلوواترز – الغبيبة 1:20 ظهراً و6:20 مساءً، بلوواترز – مارينا مول، 2:50 ظهراً و7:50 مساءً، الرحلات السياحية من السيف (FR3) 4:30 مساءً رحلة واحدة فقط

الرحلات السياحية من السيف (FR4) 11:30 صباحاً و4:30 مساءً رحلتين فقط.

العبرات التراثية: سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) 10:00 صباحاً – 11:35 مساءً، الفهيدي - السبخة (CR4) الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5) 10:00 صباحاً – 11:55 مساءً، بني ياس - السيف (CR6) 10:00 صباحاً – 12:20 (اليوم التالي)، سوق دبي القديم - الفهيدي - السيف (CR7) 3:10 عصراً – 11:05 مساءً، دبي فستيفال سيتي – ميناء خور دبي (CR9) 4:00 عصراً – 11:55 مساءً، الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) 8:00 صباحاً – 12:10 (صباح اليوم التالي)، الرحلات السياحية من محطة شارع الشيخ زايد (TR6) 4:00 مساءً – 11:00 مساءً.

أما مواقف المركبات العامة في دبي، فستكون جميعها مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق من الجمعة 8 يوليو 2022 إلى الاثنين 11 يوليو 2022.

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