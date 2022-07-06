عمار النعيمي يأمر بصرف مليوني درهم للصيادين في عجمان بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: وام

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أمر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بصرف مكرمة مالية قيمتها مليوني درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي مكرمة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في إطار دعم الصيادين المواطنين للحفاظ على مهنة الصيد التي تحمل العديد من الأبعاد التاريخية والاجتماعية والاقتصادية وتذليل المعوقات التي تواجهها مهنة الصيد، وتشجيع أبناء الدولة على ممارستها وإيصالها للأجيال المقبلة وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارة في مختلف المجالات والمهن ومن بينها مهنة الصيد البحري.

وأكد سموه: "إننا نسير على نهج قيادتنا الرشيدة التي تضع المواطن وحياته أولوية وطنية مطلقة وأن أبناء الوطن هم محور التنمية وعمادها ومقصدها من خلال توفير الأمن والأمان والاستقرار والرفاه ليكون الأكثر هناء وراحة وسعادة".

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