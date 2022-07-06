سالك تعيّن إبراهيم الحداد رئيساً تنفيذياً للشركة

المصدر: البيان

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اعتمد مجلس إدارة شركة "سالك ش.م.ع"، خلال اجتماعه الأول برئاسة معالي مطر الطاير رئيس المجلس، تعيين السيد إبراهيم سلطان الحداد رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 6 يوليو 2022م.

وشغل الحداد، خلال السنوات التسع الماضية منصب مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار في هيئة الطرق والمواصلات بدبي. ويتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في مجال شراكات القطاعين العام والخاص، والتحول التجاري، واستراتيجية الاستثمار، وقبل انضمامه إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2013، شغل مناصب عدة في "مبادلة" و"سما دبي" و"بلدية دبي".

وقال معالي مطر الطاير: "يسعدني أن أعلن أن إبراهيم الحداد سيكون أول رئيس تنفيذي لشركة ’سالك‘، وهو يتمتع بالمهارات القيـادية والإدارية اللازمة خلال مرحلة نمو ’سالك‘ المقبلة. بالنيابة عن مجلس إدارة ’سالك‘، أرحب به في الشركة، متمنياً له التوفيق والنجاح.

من جانبه أعرب إبراهيم الحداد عن شكره لمجلس الإدارة على هذه الثقة، وقال: يشرفني أن أحظى بفرصة قيادة الإدارة التنفيذية للشركة، وأنا متفائل جداً إزاء هذا الدور ومستقبل ’سالك‘. كما أتطلع للتعاون مع مجلس الإدارة وفريق عمل الشركة وعملائنا وشركائنا للمساهمة فـي تحقيق الرؤية الطموحة لدبي فـي تعزيز جودة وريادة شبكة طرقها من خلال رفع انسيابية الحركة المرورية".

تجدر الإشارة إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، أصدر في 15 يونيو 2022 القانون رقم (12) لسنة 2022 بتأسيس "سالك" كشركة مساهمة عامة. وفي 29 يونيو 2022، فيما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ قرار المجلس رقم (34) لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة شركة "سالك ش.م.ع" برئاسة معالي مطر الطاير.

وتشمل عضوية المجلس كلاً من: عبدالمحسن إبراهيم عبدالرحمن نائباً للرئيس، وميـثاء محمد بن عدي، ومحمد يوسف المظرب، وإبراهيم سلطان الحداد، ومحمد عبدالله لنجاوي، ومحمد عبدالرحمن الهـاوي.

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