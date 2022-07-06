"الأمين" تطلق المرحلة الثانية من حملة "نحن سندك" بالتعاون مع "دبي الرقمية"

المصدر: وام

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أطلقت خدمة الأمين بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية المرحلة الثانية من حملة "نحن سندك"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تركز على تثقيف الجمهور بتحري وتعقب عمليات النصب والاحتيال من خلال الروابط المشبوهة والتي تبدو للضحايا بأن ظاهرها قانوني، عبر سرقة كلمة المرور لمرة واحدة OTP.

يأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع هيئة دبي الرقمية لرفع مستوى التوعية بالجرائم السيبرانية وتسليط الضوء على أحدث التوجهات في هذا المجال ما بين الابتزاز والنصب وانتحال الشخصيات والقضايا المرتبطة بالأمن والخدمات الاجتماعية.

وتهدف حملة "نحن سندك" إلى تثقيف كافة شرائح المجتمع من خلال كافة المواد التوعوية والتي تمت ترجمتها بعدة لغات متداولة في الدولة منها: الأوردو والصينية والروسية والتغالوغ، للتأكيد على تلقي خدمة الأمين للمعلومات بصورة سرية ومباشرة من أفراد المجتمع في دبي وللإبلاغ عن مثل هذه الأحداث.

وتحث المواد التوعوية على عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة OTP مع أي شخص يدعي بأنه مصدر موثوق، حيث توفر للمحتالين إمكانية الوصول غير المبرر إلى حساب "الواتسأب" ورسائل البريد الإلكتروني والمعاملات المصرفية وأمور عديدة أخرى.

وأوضحت الحملة أن كلمة المرور لمرة واحدة المعروفة بالـOTP هي بمثابة مفتاحك الإلكتروني، تستخدم لمرة واحدة لتسجيل الدخول والتي من شأنها إضافة طبقة حماية إضافية.

وذكرت أنه مع الانتشار الواسع لأساليب النصب و تطورها ضمن الجمهور، فإن هذا الفيديو يصور الهدف الأساسي للمحتالين و يكشف قائمة مراجعة الهندسة الاجتماعية كيفية تنفيذها للحصول بنجاح على المعلومات المطلوبة من الضحية، حيث لاتزال روابط النصب و الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS تعد الأكثر شيوعاً ، فضلاً عن أن نجاح بعض المحتالين في محاولاتهم، و أكثر المحاولات شيوعاً تتمحور حول رسائل توصيل الشحنات و التي تتضمن إخطاراً حول شحنة أو طرد و الهدف الرئيسي هي إغراء الضحية للضغط على الرابط و تحويلهم إلى موقع شبيه للشركة.

ودعت "الأمين" لاتباع النصائح التالية كي لا يقع ضحية لعملية النصب والاحتيال منها البحث عن التحيات العامة التي تبدأ بجملة "عزيزي العميل"، والتحقق دائماً من أن يكون رمز البلد للمصدر مألوفاً، وعدم ملئ البيانات الشخصية أو تفاصيل البطاقة من خلال روابط الرسائل النصية القصيرة، فضلاً عن الاعتماد على بطاقات الائتمان لحماية أفضل ضد عمليات النصب والاحتيال الإلكترونية، والاعتماد دائماً على الاستخدام المباشر للموقع الرسمي للشركة أو الاتصال بخدمة العملاء.

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