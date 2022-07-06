محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان رئيسي الجزائر والرأس الأخضر بذكرى الاستقلال

المصدر: (أبوظبي - وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون. وبعث سموهما برقيتي تهنئة إلى خوسيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد برقية تهنئة مماثلة إلى يوليسيس كوريا إي سيلفا رئيس وزراء جمهورية الرأس الأخضر.

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