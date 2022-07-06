مجلس شباب «البيان » يعقد جلسة عصف ذهني ويكشف عن برامج ومبادرات تطويرية جديدة

المصدر: دبي – البيان

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احتفالاً بيوم الشباب العربي، كشفت منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة «البيان»، بحضور أعضاء مجلس شباب «البيان»، عن برامج جديدة في تطوير المحتوى الشبابي في الصحيفة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة الصحيفة لمأسسة تمكين الشباب وتعزيزاً لدور الصحيفة كمرجع ونموذج صحفي وإعلامي وطني مهم في تمكين هذه الفئة.

وبهدف نشر الوعي حول أهمية تمكين الشباب للاستفادة منهم كقوة ومحرك أساسي للتطور الصحفي في المستقبل الجديد للدولة، مشيرة إلى عزمها توقيع اتفاقيات تعاون جديدة، منها مع المركز العربي للشباب الأمر الذي يعزز القيمة الفعلية للمجلس.

وتنطلق اليوم جلسة نقاشية خاصة ينظمها مجلس الشباب بالصحيفة بعنوان «بناء الوعي.. المفهوم والتأثير» بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة. بمشاركة نخبة من شباب المستقبل في عدد من دول الوطن العربي.

عصف ذهني

وكانت رئيس التحرير المسؤول، شاركت الأعضاء في جلسة عصف ذهني مفتوح، في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي، استمعت فيه إلى شرح مفصل عن التقارير الشهرية لمخرجات أنشطة وفعاليات المجلس خلال المرحلة السابقة، قدمه عبدالله المطروشي رئيس المجلس.

كشف خلاله عن عدد من المبادرات التي تم تنفيذها في تطوير المحتوى والاعتماد على كفاءات الأعضاء خاصة خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي وما أعقبه من فترة بما يتوافق مع الخطة التشغيلية للمجلس والتي وضعت وفق أساليب متطورة في الابتكار معتمدة في ذلك على طاقاتهم وخبراتهم.

وناقشت الجلسة المفتوحة آلية تفعيل دور المجلس الذي تم تشكيله مؤخراً بما يحقق الأهداف المرجوة في خدمة الصحيفة، ويشارك في ضوء ذلك عدد من الأعضاء في برامج تفاعلية جديدة على المنصات الاجتماعية المختلفة ما أسهم في تعزيز مواهبهم وقدراتهم الصحفية والشخصية، مثل:

«بودكاست، ومساحتكم عبر تويتر البيان، واليوتيوب»، إلى جانب تعزيز نسبة الشراكات مع الجهات المعنية وبالأخص المجالس والمراكز الشبابية وفق خطط مدروسة تعتمد على الإدراك والوعي والإنتاجية، وإبراز فرص التحسين، ووضع الحلول للتحديات لإيجاد جيل قيادي من الشباب يكون قادراً على شغل المناصب الحيوية في قطاع الصحافة.

› منى بوسمرة:

برامج جديدة في تطوير المحتوى الشبابي في الصحيفة خلال الفترة المقبلة

› خطتنا مأسسة تمكين الشباب وتعزيز دور الصحيفة كمرجع ونموذج صحفي وإعلامي وطني

› نشر الوعي حول أهمية تمكين الشباب للاستفادة منهم كقوة ومحرك أساسي للتطور الصحفي في المستقبل

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