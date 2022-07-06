«الإمارات للخدمات الصحية» تتفقد عدداً من المنشآت في الشارقة

المصدر: دبي - البيان

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تفقد الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، يرافقه الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة، كلاً من مستشفى الكويت ومستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال ومركز الرفاع الصحي في الشارقة، بهدف الاطّلاع على كفاءة الخدمات الصحية والجهود الطبية والتمريضية والإدارية والفنية، والوقوف على أبرز الخدمات الصحية الجديدة، لضمان توفير أفضل ممارسات الرعاية الصحية، ومواصلة التطوير وفق مؤشرات الجودة العالمية.

وتأتي الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات التفقدية المتواصلة التي تشمل جميع المرافق الصحية التابعة للمؤسسة بهدف الوقوف على مستوى الرعاية الصحية للمرضى وخدمات المتعاملين، وتعزيز قنوات التواصل معهم حول جودة الأداء، والاطلاع على كفاءة الإجراءات والبرامج الطبية، فضلاً عن رصد احتياجات المنشآت الصحية وتوفير متطلبات تقديم أعلى معايير الرعاية.

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