عمر العلماء: حكومة الإمارات تتبنى التكنولوجيا المتقدمة أساساً للتطوير

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى التكنولوجيا المتقدمة أساساً لعمليات التطوير والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى الأداء وتقديم خدمات متميزة لتحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال توقيع معالي عمر سلطان العلماء مذكرة تفاهم مع باس ليمنس المدير العام لشركة «تشيناليسيس» في قارة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لتقديم برنامج تدريبي افتراضي لـموظفي الجهات الحكومية في مجالات «البلوك تشين» والأصول الافتراضية بهدف بناء قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم بالاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال المستقبلي.

قدرات

وقال عمر سلطان العلماء: إن تمكين الجهات الحكومية بأحدث الوسائل والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز قدرات الكوادر المتميزة في مجال «البلوك تشين» من خلال توفير برامج ومبادرات تسهم في تطوير مواهبهم وخبراتهم يمثل أولوية لتعزيز مستويات الأداء وأنظمة العمل.

مشيراً إلى أن بناء قدرات الموظفين الحكوميين في مجال «البلوك تشين» من خلال تبادل الخبرات وقصص النجاح العالمية يسهم في تعزيز جاهزيتهم لقيادة الجهات الحكومية وتوظيف التقنيات الحديثة في ابتكار حلول ذكية لتحديات المستقبل للارتقاء بمستويات الأداء في جهاتهم ودعم ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية.

وأضاف: إن مذكرة التفاهم تهدف إلى توظيف تقنيات «البلوك تشين» لتصميم مستقبل ذكي لدولة الإمارات وتحقيق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة في التحول الرقمي المستدام وتعزيز البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات ودعم الاقتصاد الرقمي في الدولة من خلال توظيف الأدوات والمهارات المستقبلية لرسم ملامح مستقبل دولة الإمارات.

خطوات

أشاد مايكل جرونيجر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «تشيناليسيس» بالخطوات القياسية والنقلات النوعية التي اتخذتها الدولة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لـ«البلوك تشين» و«كريبتو».

والتي يمكن لشركة «تشيناليسيس» تبادل هذه الخبرات مع الدولة في هذا المجال من خلال مشاركتها وتعاونها مع الحكومات والمؤسسات في أكثر من 70 دولة ودورها في تحسين التعليم وتمكين الوكالات الحكومية بوسائل تدريبية في إطار البرنامج التدريبي المبتكر.

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