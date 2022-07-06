«بريد الإمارات» و«Hub71» تتعاونان لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات اللوجستية

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «مجموعة بريد الإمارات» شراكة استراتيجية جديدة مع «Hub71»، المنظومة العالمية لشركات التكنولوجيا في أبوظبي، بهدف تزويد الشركات التكنولوجية الناشئة في أبوظبي بفرص أكبر للتعاون مع المجموعة، وتوظيف أحدث تكنولوجيات الجيل المقبل في سبيل الارتقاء بقطاع الخدمات اللوجستية في الدولة. وتستهدف الشراكة التركيز على تعزيز التعاون والتواصل بين «مجموعة بريد الإمارات» والشركات الناشئة في Hub71 للاستفادة من حلول التكنولوجيا والارتقاء بمستوى كفاءة وإنتاجية قطاع الخدمات اللوجستية.

وبموجب الشراكة، تلتزم «مجموعة بريد الإمارات» بتوفير الإرشاد لمؤسسي الشركات الناشئة، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم لتطوير تطبيقات ريادية جديدة. وستتاح للشركات الناشئة المدعومة من «مجموعة بريد الإمارات» الفرصة كي تصبح جزءاً فعّالاً في مجتمع Hub71 الحيوي.

وبدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار، تسعى Hub71 إلى تعزيز نمو مجتمعها من الشركات الناشئة التكنولوجية، والمستثمرين، والمؤسسات الحكومية، والشركاء التجاريين، وذلك لخلق بيئة متكاملة لضمان توافر فرص استثمارية وأنشطة تجارية وحوافز من القطاعات العامة والخاصة. وتسعى لتمكين مؤسسي وأصحاب الشركات الناشئة للنهوض بشركاتهم في مختلف القطاعات.

منظومة

وقال محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة Hub71: تمكنت أبوظبي من ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والخدمات اللوجستية، مدعومةً بمنظومة أعمال متكاملة وشراكات متينة. وتهدف اتفاقية الشراكة بين Hub71 ومجموعة بريد الإمارات إلى تعزيز عملية تحول قطاع الخدمات اللوجستية، وإتاحة الفرصة للشركات الناشئة للتعاون مع روّاد القطاع، بما يسهم في نمو الأعمال والمنافع المتبادلة.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة «مجموعة بريد الإمارات»: تعكس الشراكة بين «مجموعة بريد الإمارات» و Hub71 الرؤية المشتركة الرامية لتطوير واحتضان الشركات التكنولوجية الناشئة في دولة الإمارات، وذلك تقديراً لدورها المحوري في تسريع عملية تحوّل قطاع الخدمات اللوجستية نحو العالم الرقمي. وتؤكد هذه الشراكة التزام الطرفين في دفع عجلة النمو في إمارة أبوظبي عبر الاستثمار في المشاريع، والابتكارات، والقوى العاملة. ونتطلّع للمشاركة في برامج Hub71 والتي تتماشى مع أهداف وقيم المجموعة.

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