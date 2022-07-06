نظام نقل الطاقة في دبي الأفضل على مستوى العالم

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أسهم اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي على أحدث التقنيات الذكية والممارسات المبتكرة في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية، في تحقيق نسبة 100% في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدمية على مستوى العالم في مجال نقل الطاقة منذ عام 2018.

وتوفر هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها لنحو 3.5 ملايين شخص من سكان دبي، وأكثر من 4.7 ملايين شخص خلال النهار، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 5.8 ملايين و7.8 ملايين على التوالي بحلول عام 2040.

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية لمواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي.

وأسهم اعتمادنا على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة في توفير خدماتنا وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، إضافة إلى رفع جاهزية شبكات النقل والتوزيع للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال».

مشاريع

وأشار الطاير إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشاريع نقل الكهرباء بين عامي 2021 و2024 تصل إلى 10 مليارات درهم، منها مليارا درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت و8 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت.

موضحاً أن اعتماد الهيئة أحدث تقنيات الشبكات الذكية في نقل وتوزيع الطاقة أسهم في تحقيق رقم عالمي جديد في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.43 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام خلال 2021، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

عوامل

وأوضح المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن العوامل التي ساعدت الهيئة على تحقيق هذه النتائج العالمية تشمل استخدام نظام المراقبة والتحكم وجمع البيانات «سكادا»، وأنظمة التحكم والاتّصال عن بعد، وتأمين الشبكة عن طريق نظام حماية قوي.

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