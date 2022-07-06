أنور قرقاش: قرارات تعزز الوضع الاجتماعي وشبكة الأمان لذوي الدخل المحدود

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل» يعزز الوضع الاجتماعي وشبكة الأمان لذوي الدخل المحدود.

وقال في تدوين عبر «تويتر»: «الشكر والتقدير لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، الزعيم الحكيم ورجل الخير والإنسانية، قرارات تعزز الوضع الاجتماعي وشبكة الأمان لذوي الدخل المحدود في مواجهة موجة الغلاء العالمية. صاحب عبارة #البيت_متوحد تتطابق أقواله مع أفعاله».

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