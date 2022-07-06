البواردي يشهد تكريم الفائزين بجائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع أمس، تكريم كوكبة من الضباط وضباط الصف والجنود والمدنيين والمتقاعدين ومجندي الخدمة الوطنية من الذكور والإناث من مختلف التخصصات الفائزين بالدورة الخامسة من «جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار»، والتي جاءت تقديراً وتحفيزاً للأداء المتميز وتشجيع التنافس الإيجابي.جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في فندق ارث أبوظبي بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

وألقى اللواء الركن الدكتور مبارك الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع رئيس اللجنة العليا للجائزة كلمة قال فيها إنه استناداً إلى إرث عريق من التميز والابتكار وجهت القيادة العليا للدولة باستحداث جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار لتكريم ضباطها وأفرادها ومنتسبيها من العسكريين والمدنيين إيماناً منها بأهمية دعم هؤلاء المبتكرين وتحقيق رؤية القيادة العسكرية بتعزيز ومواصلة العمل والإبداع وبناء قدرات مستنبطه ومبنية على أفكار المتميزين والمبتكرين الإماراتيين.

وقال: ونحن اليوم نكرم الفائزين في الدورة الخامسة لجائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار فإننا نستذكر الماضي الجميل والحاضر الباهر والمستقبل المشرق في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

اتفاقية

حضر معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة الدفاع ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة لتعزيز الأبحاث العلمية والابتكار في دولة الإمارات، حيث وقّعت وزارة الدفاع الاتفاقية مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وهي الهيئة المسؤولة عن إنشاء منظومة متقدمة للأبحاث والتطوير في القطاع التكنولوجي بهدف تعزيز مسيرة الأبحاث العلمية في الدولة.

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