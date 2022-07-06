الرميثي يبحث في تركيا التعاون العسكري بين البلدين

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التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، خلال زيارته جمهورية تركيا، أمس، خلوصي أكار وزير الدفاع في الجمهورية التركية الصديقة.

ورحب وزير الدفاع التركي بالفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، والوفد المرافق له، واستعرض معه العلاقات العسكرية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

كما التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، بعد ذلك بالفريق أول يشار غولر رئيس أركان القوات المسلحة التركية، وناقشا خلال اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الصديقين.

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