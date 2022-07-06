«أبوظبي للسلامة الغذائية» تحذر من الذبح العشوائي والقصابين الجائلين

المصدر: أبوظبي - البيان

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شددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على أهمية الذبح في المسالخ وتجنب عمليات الذبح العشوائي أو التعامل مع القصّابين الجائلين، وذلك لتعزيز منظومة الأمن الحيوي وترسيخ ركائز الصحة العامة من خلال الوقاية من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأكدت الهيئة أن الذبح في المسالخ يعزز الصحة العامة، حيث توفر مسالخ إمارة أبوظبي مجموعة من المقومات التي تجعل من عملية الذبح داخلها ضرورة، من أهمها مكافحة التلوث أثناء الذبح والإعداد لتجهيز الذبائح في بيئة نظيفة وآمنة صحياً من التلوث، إلى جانب الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، وتوفر قصابين مؤهلين ومرخصين قانونياً لهذه المهنة.

اختيار

وأشارت إلى أهمية اختيار الأضاحي حسب الصفات الشرعية المتعارف عليها، منها أن تكون الأضحية سمينة بصورة طبيعية، وأن تبدي استجابتها لكل المؤثرات الخارجية من حولها، وأن تكون نشيطة، وأن يكون الرأس في مستوى الجسم، ومن المهم جداً التأكد من عدم وجود إفرازات غير طبيعية من الفتحات والمخارج الطبيعية للحيوان من رشح الأنف والأذن والعين، وغيرها من خراجات الجروح أو التقرحات.

إجراءات

تكثف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية كل عام إجراءاتها قبيل عيد الأضحى المبارك في ما يتعلق بالتوعية بأهمية الذبح في المسالخ وتقديم النصائح والإرشادات التوعوية للجمهور لحثهم على ارتياد المسالخ المتطورة العاملة في أبوظبي.

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