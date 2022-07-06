بلدية العين ترفع جاهزية قطاعاتها الخدمية والترفيهية

المصدر: العين - وام

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أعلنت بلدية مدينة العين رفع جاهزية قطاعاتها الخدمية والترفيهية التابعة لها بمناسبة عيد الأضحى المبارك ضمن خطتها مواصلة خدماتها للمتعاملين، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية دائرة البلديات والنقل في تقديم الخدمات بأفضل الممارسات التي تلبي رضا المتعاملين ومجتمع المدينة.

وستكثف بلدية مدينة العين ممثلة بالفرق الرقابية عملها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال الحملات التفتيشية بكل المناطق والأسواق الرئيسية والمرافق الترفيهية بمدينة العين نظراً للزيادة المتوقعة في عدد المستهلكين والزوار خلال فترة العيد، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في إطار تعزيز العمل المشترك بين الجهات المعنية.

مناوبة

وشكلت البلدية فرق المناوبة للمفتشين خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك للرقابة والقيام بحملات تفتيشية وتوعية على سوق السمك والخضار على الفترتين الصباحية والمسائية وتهيئة الموقع لتقديم الخدمات للمتسوقين ومرتادي السوق قبل وخلال فترة استقبال عيد الأضحى المبارك ضمن بيئة آمنة للمحافظة على سلامة وصحة المتسوقين وأصحاب المحلات والعاملين وفق أعلى المعايير.

وعززت مسالخ بلدية مدينة العين جاهزيتها والبالغ عددها 11 مسلخاً لاستقبال المضحين في عيد الأضحى المبارك من خلال تقديم أرقى الخدمات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمستفيدين.

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